PADOVA - E’ polemica sul concerto organizzato in piazza Duomo sabato sera: un sacerdote ha bloccato “Bella ciao” chiedendo di non suonare pezzi di orientamento politico. Nella stessa piazza, intanto, sabato notte sono scattate 2 multe per violazione del coprifuoco. Erano circa un centinaio i ragazzi che sabato hanno partecipato al concertino autorizzato che si è tenuto nel sagrato della Cattedrale. Un concerto che ha registrato un curioso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati