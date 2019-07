Beatrice ringrazia chi l'ha salvata: «Lama alla gola, pensavo di morire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALBIGNASEGO -, la parrucchiera quarantottenne di San Giacomo di Albignasego, dopo la brutale aggressione subita dal suo ex Antonio Salvadego di 49 anni, è tornata a casa e ora è circondata dall'affetto dei suoi cari e di tutti gli amici che in questi anni l'hanno protetta. Ieri è andata in caserma e ha fatto un salto anche al bar a fianco al suo posto di lavoro in galleria Roma e. Ai carabinieri che l'hanno accolta ha raccontato i drammatici momenti dell'aggressione riferendo di aver. Finita l'adrenalina, ora è il momento del dolore. Non solo quello fisico - ha ferite al collo, gluteo e spalla - ma soprattutto quello psicologico.