Batterio killer, morto un 44enne veronese a Padova. Diciotto infettati, sei sono deceduti

di Marco Aldighieri

PADOVA È stato aperto un fascicolo, al momento senza iscritti nel registro degli indagati, per la morte di unavvenuta nel 2014 dopo essere statoal centro Gallucci. L'uomo, sottoposto durante l'intervento alla, avrebbe contratto l'infezione da Mycobacterium chimaera, meglio conosciuto come batterio killer. L'indagine è in mano al sostituto procuratore Benedetto Roberti. Il caso è esploso in tutto il Veneto lo scorso 2 novembre, con il decesso di Paolo Demo 66 anni anestesista all'ospedale San Bortolo di Vicenza.(quattro a Vicenza, uno a Treviso e appunto un altro a Padova).