PADOVA - Come da noi anticipato, per la Guerriero Ubp è arrivata l’ufficialità. Nella giornata di sabato l’Ufficio gare della Fip regionale ha comunicato il primo posto della squadra biancoscudata, davanti ad Oderzo sulla base del miglior “coefficiente” (per il quale il Bam, appaiato a Murano, chiude quarto) nel campionato di serie C Gold sospeso dalla Federazione per la pandemia. «L’Unione Basket Padova ha ufficialmente acquisito i diritti per il prossimo campionato di serie B – si legge nella nota diramata attraverso la pagina Facebook della società - L’Ubp valuterà attentamente la situazione e, qualora dovessero sussistere le condizioni economiche e gestionali idonee a supportare il salto di categoria, disputerà il prossimo campionato di serie B».

Nella terza serie nazionale, che vede già protagonista l’Antenore Energia Virtus, ci saranno dunque due formazioni padovane nella stagione 2020-21? Al momento, sembra più una speranza ed un auspicio. «Per adesso ci godiamo il successo anche parziale e per il futuro prossimo cercheremo di organizzarci» chiarisce il direttore sportivo Ferdinando Mozzo, grande artefice l’estate scorsa, dopo un periodo più defilato (per motivi personali), nell’allestimento della squadra: dalle conferme importanti (il terzetto composto da Andreaus, Chinellato e Scattolin), passando attraverso la scelta del coach, il vicentino Giuliano Calgaro, e un paio di innesti decisivi, quali il “crack” assoluto Andrea Campiello e il giovane Alessandro Tognon.

«Non voglio essere presuntuoso, ma credo che per quanto visto in campo fino all’ultima partita ce lo siamo meritato. E che, in ogni caso, ce la saremmo giocata fino in fondo. Adesso godiamoci il momento e valuteremo cosa fare. Potrebbe essere un’opportunità» osserva il presidente Antonio Vendraminelli. Che incassati anche i complimenti di Diego Guerriero, titolare del main sponsor (Fratelli Guerriero srl), aggiunge: «Una grande soddisfazione aver acquisito questo risultato con gran parte di ragazzi usciti dal nostro vivaio. Credo che la scommessa Ubp sia stata vinta. I complimenti vanno a tutto il gruppo Petrarca e Pro Pace, senza i quali ciò non sarebbe stato possibile».

Petrarca e Pro Pace potrebbero presentarsi con proprie squadre distinte ai nastri di partenza della prossima stagione in serie D. La società bianconera, infatti, intende richiedere una “wild card” alla Fip regionale per disputare il campionato già affrontato in questa stagione dai “cugini” biancoverdi (sesti nel Girone Verde).

© RIPRODUZIONE RISERVATA