PADOVA - Si ritorna a respirare aria di nuova normalità in questa Tredicina 2021. Sono tornati i pellegrini polacchi che erano i gruppi più numerosi prima della pandemia. Un gruppo di circa 30 studenti polacchi della scuola professionale Zespó Szkó sono giunti in Basilica da Sucha Beskidzka. Un altro gruppo dello stesso istituto è atteso nel pomeriggio. Questi studenti sono in Italia grazie a progetti Erasmus con settore Vocational Education...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati