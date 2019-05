I Baruffa lanciano "Rovigo" (su una Punto blu) e spopolano sul web

ROVIGO - E' un brano pop-rock arricchito con sonorità elettroniche: sono i Baruffa che spopolano sui social con il loro "Rovigo". L'etichetta discografica è la Matilde dischi (produttore Davide Maggioni).



I tre autori - Emanuele Rossi, Enrico Da Rù e Marco Marabese - sono padovani di Monselice e si chiamano Baruffa come il locale in viale Porta Adige. Per loro Rovigo - dove hanno fatte le scuole - è la città-tipo della classica realtà italiana ricca di storie raccontate da loro mentre guidano una utilitaria, una Punto blu.

