Urtato da muletto al centro logistico Bartolini: grave un operaio 48enne

PADOVA - Un operaio è rimasto gravemente ferito la notte scorsa in un incidente avvenuto al centro logistico della Bartolini di Padova, in via Nuova Zelanda. L'uomo, di 48 anni, è stato urtato da un muletto ed è rimasto ferito. Prontamente soccorso dai colleghi e dal 118 il lavoratore è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico. Si trova al momento ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato e dello Spisal.

