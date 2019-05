Chiude fuori la moglie, si barrica con i figli: ore di trattativa col negoziatore

I PARTICOLARI SUL GAZZETTINO DEL 14 MAGGIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Movimentataa Montà, periferia Ovest di Padova: nella notte un uomo chiude fuori casa la moglie e. Lei va a chiedere aiuto ai carabinieri, ma non c'è nulla da fare, il marito non sente ragioni. Ci vuole una, per convincerlo a far entrare la moglie in casa.I due, lui 43 anni e lei 34, italiani, con tre figli, uno di 7 anni, uno di 5 e un terzo nato da pochi mesi, sono in crisi da tempo e si parla di separazione. Fatto sta che la moglie decide di prendersi un po' di libertà ed. Quando torna, verso mezzanotte, trova la porta sbarrata, il marito l'ha. Lei non si perde d'animo, scavalca una balaustra e rientra da una portafinestra. Lite furibonda, lui pare l'abbia strattonata, lei finisce fuori, tenta nuovamente di rientrare ma stavolta il marito ha sbarrato anche la portafinestra. Arrivano i carabinieri, chiamati dalla donna, ma il marito si rifiuta di aprire. Ore e ore di trattativa, nella notte, col negoziatore. Poi, passate le quattro e mezzo del mattino, finalmente il marito cede e apre la porta.