Raccolta firme per Susanna e Ornella, bariste lasciate a casa dopo 10 anni al Museo Eremitani

PADOVA - Sono 200 le firme raccolte in segno di solidarietà per le due bariste che per 10 anni hanno gestito la caffetteria del Museo Eremitani, rimaste senza lavoro dopo il cambio di gestione. La petizione indirizzata al sindaco Sergio Giordani e agli assessori è stata protocollata ieri mattina in Comune, il documento è stato recapitato anche alla direzione del Museo.

«Un attestato di stima per loro»

«La quantità di firme raccolte è per noi una grande soddisfazione e un attestato di stima per Susanna Sartore e la collega Ornella Moro. Hanno sottoscritto l'appello, che vuole essere un segno concreto della nostra solidarietà nella vicenda che le ha viste protagoniste, non solo le guide turistiche ed il personale del Museo che aveva contatti quotidiani con le due bariste ma anche tante persone che, conosciuta la storia, hanno voluto manifestare la loro solidarietà - ha spiegato Giovanna Bortolato, promotrice dell'iniziativa -. Speriamo che quanto fatto possa davvero essere di qualche aiuto a queste due bravissime e meritevoli signore in un momento così difficile. Tengo a precisare che non c'è stato nessun tipo di coinvolgimento politico ma è stato esclusivamente trasmesso il nostro affetto e tutta la nostra».

LE ASPETTATIVE

Ora i firmatari attendono riscontri dalle autorità alle quale hanno indirizzato la raccolta firme nata in modo spontaneo perchè, come hanno precisato, colpiti dalla vicenda. Sartore e Moro, come hanno raccontato, hanno lavorato per circa 10 anni per la società che gestiva sia il bar del museo che quello di Villa Pisani di Stra, che tra l'altro non era regolare con i pagamenti, tanto che una collega del bookshop si era rivolta alla Cisl. Poi era scaduto il contratto ed era arrivata la pandemia. Lo scorso anno il Comune aveva emanato il bando per la gestione del bar del Museo ma lo stesso sindacalista aveva assicurato che comprendeva la clausola di solidarietà che prevede l'assorbimento del personale impiegato in precedenza. A vincere l'appalto la coop Percorso Vita onlus fondata da don Luca Favarin che aveva contattato le due donne svolgendo un colloquio via whatsApp che si era chiuso, come riferiscono le bariste, con un semplice «vi faremo sapere» ma nessuna risposta era mai arrivata. Quando si era ormai in prossimità dell'apertura del locale, Sartore e Moro avevano ricontattato Percorso Vita che ha comunicato loro di ritenerle inadeguate. All'improvviso quindi le due donne si sono trovate senza lavoro ma quel che è peggio con anni di contributi non sufficienti per la pensione e prospettive di occupazione azzerate avendo 58 e 60 anni.