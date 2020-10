La bella barista Rosy sul podio di miss Reginetta d'Italia

BOVOLENTA - Una padovana sul podio di un concorso di bellezza nazionale: Rosy Pozzato Pasotti, 54nne originaria di Brugine, ha conquistato a Chianciano Terme il terzo posto assoluto nella finale di Miss Reginetta d'Italia 2020 categoria Senior. «É stata una bellissima esperienza e una grande emozione - ha raccontato l'imprenditrice che gestisce un bar a Bovolenta e vive con i suoi due figli, Davide di 23 anni e Francesca, 20 anni - Ringrazio l'agente veneto del concorso Luciano Leis per avermi dato l'opportunità di partecipare anche se non era la prima volta dato che l'anno scorso avevo preso parte a Miss Mamma Italiana finendo in un mese del loro calendario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA