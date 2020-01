Scomparso a 88 anni il "barcaro" Cappellozza: fondò il Museo della navigazione fluviale

BATTAGLIA TERME - È scomparso a 88 anni, Riccardo Cappellozza, storico barcaro, in passato imprenditore del trasporto commerciale su acqua. Si è spento improvvisamente nella sua casa, a Battaglia Terme, per un probabile cedimento del cuore. Cappellozza era stato il fondatore e promotore del Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia. Aveva promosso raccolte di fondi e di reperti per l'obiettivo, diventato la sua vita, della costituzione e della gestione del Museo. Nel 2008 era stato insignito del titolo di "Padovano eccellente".