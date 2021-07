Auto finisce nel canale pieno d'acqua, donna salvata da un ragazzo Foto

BARBONA (PADOVA) - Auto in un canale pieno d'acqua, la donna alla guida salvata da un ragazzo. Questa mattina, venerdì 30 luglio 2021, poco prima delle 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Angheranello, nel comune di Barbona per la fuoriuscita di un'auto, finita rovesciata in un fossato pieno d'acqua: ferita una giovane donna. Un passante ventenne, accortosi dell'incidente, è subito intervenuto riuscendo ad estrarre la ragazza dall'auto prima dell'arrivo dei soccorsi. I pompieri arrivati da Este, hanno recuperato con l'ausilio dell'autogru'' di Rovigo la vettura, mentre la donna è stata portata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.