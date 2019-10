Barbara, la donna che parla con i rinoceronti e salva dall'estinzione la specie "bianca"

di Edoardo Pittalis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERONA - Per qualcuno è la donna che parla con il rinoceronte bianco e che lo salverà dall'estinzione. Solo con lei è stato possibile far partire il progetto internazionale per far rinascere la specie. Di sicuro siede sull'unica cattedra in Italia di Etica Veterinaria, al Bo di Padova. Barbara De Mori, veronese, 48 anni, esperta subacquea e di arti marziali, è una filosofa che ha creduto nell'etica per quanto riguarda gli animali e ha portato in Italia i maggiori esperti mondiali sfondando una porta che sembrava sbarrata.«Prima per sei anni ho insegnato filosofia morale a Cassino, tutti insieme a cena la sera, poi in un bar del centro giocavamo a calciobalilla con gli studenti che venivano a fare il tifo. Sono tornata a Padova chiamata da un collega di medicina veterinaria che organizzava un master di sanità pubblica e mi proponeva un seminario sull'etica animale, una novità assoluta, era una sfida da combattere anche se non sapevo niente del mondo veterinario. Questo piccolo insegnamento nel 2008 si è concretizzato col ritorno a Padova dove attualmente in Medicina Veterinaria insegno Etica del benessere animale e della conservazione. Tengo anche un corso in lingua inglese».