Barbara D'Urso scatenata al Padova Pride Village: «Ma il Ministro Fontana non c'è?»

PADOVA - Al via l'undicesima edizione del, che ogni anno accoglie più di 120.000 persone, nei padiglioni della Fiera di Padova. Un appuntamento estivo che unisce eventi di musica, teatro, cultura nell'ambito dei diritti civili LGBT. Alessandro Zan, politico e attivista organizzatore del Festival, racconta come dieci anni fa sia iniziata questa esperienza "in un’Italia allora senza diritti, dove l’amore tra due donne o tra due uomini non trovava alcun riconoscimento davanti alla legge, creando uno spazio aperto.La risposta della nostra città, Padova, è stata entusiasmante, abbracciando il Village e vivendolo ogni estate, ogni giorno. Oggi vogliamo continuare a lanciare un chiaro messaggio di contrasto alle discriminazioni". La, madrina del Festival, ironizza "" e Zan replica "No ma noi l'abbiamo invitato perché non abbiamo paura del confronto e sappiamo di avere ragione a testa alta".