Bar del centro di Padova cucina senza autorizzazione, i Nas lo chiudono: multa di mille euro

PADOVA - Primi, secondi, contorni. Una vera e propria cucina ma senza autorizzazione. Lo hanno scoperto i Nas che lo scorso 23 settembre hanno effettuato un controllo in uno dei bar più frequentati del centro di Padova. I carabinieri hanno visto subito che c'erano piatti e contorni a buffet e hanno chiesto di vedere l'autorizzazione per la cucina. Il gestore non l'aveva.

Così il locale è stato sequestrato e chiuso e il titolare ha preso una multa di mille euro. L'attività di cottura dei cibi è stata sospesa dal provvedimento dell'autorità sanitario, intervenuta su richiesta dei carabinieri.