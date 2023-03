Cadoneghe. Sul menù del bar non indica gli allergeni: cumulo di sanzioni per 3 mila euro

CADONEGHE (PADOVA) - Non erano indicati gli allergeni, scatta la multa. I carabinieri del Nas di Padova hanno eseguito un controllo in un bar di Cadoneghe dove hanno riscontrato gravi mancanze, costate al legale rappresentante, un cinese di 45 anni, una serie di verbali per un totale di 3 mila euro di sanzioni amministrative.

Nei menu non erano indicati gli allergeni, indicazione obbligatoria per evitare che i clienti allergici possano stare male o peggio.