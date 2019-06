Bar Atlantic a Padova chiuso dal questore: «Ritrovo di pregiudicati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - Era diventato punto di ritrovo per pregiudicati. Per questo il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza di somministrazione di cibi e bevande al bar Atlantic, locale di proprietà di un bengalese, in via Madonna della Salute. «Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza trova fondamento nella circostanza che il locale rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati la cui presenza crea gravi turbamenti per l'ordine e la...