BAONE (PADOVA) - Tragedia di Natale: 61enne si toglie la vita a Valle S. Giorgio . È accaduto poco prima di mezzogiorno, in via Muro, nei pressi del cimitero della frazione. Un luogo appartato, immerso nella splendida natura dei colli e con poche abitazioni intorno.

Suicidio, chi è la vittima

L’uomo, un fisioterapista di Noventa Vicentina, è arrivato sul posto alle prime ore del mattino, parcheggiando la sua auto nello spiazzo antistante il camposanto. Un posto che, stando a quanto si apprende, conosceva bene e considerava caro. Residenti della zona riferiscono di aver notato questo signore camminare incessantemente con fare inquieto e raccogliersi in preghiera davanti al capitello mariano. Dopodiché, avrebbe spostato l’auto e, sedutosi sulla panchina davanti alla statua della Madonna, si è sparato alla testa . Il colpo ha riecheggiato per decine di metri, squarciando la quiete della tranquilla Valle S. Giorgio.

Il malessere e la fede al dito

Subito dopo, due residenti si sono precipitati in strada per capire cosa fosse successo, trovandosi davanti il corpo senza vita dell’uomo. Immediatamente avvertiti i soccorsi che, giunti in via Muro, si sono limitati a constatare il decesso del fisioterapista. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Este, con la radiomobile e un fuoristrada della locale stazione. Sono ancora ignote le ragioni del gesto estremo, ma non si esclude che le festività possano aver acuito un profondo malessere dell’uomo. Poco si sa anche del suo stato famigliare, ma testimoni raccontano che portava la fede al dito.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per

superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui

potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund

800.168.678.