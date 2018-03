Banditi in casa, spara: «Reazione spropositata, lui voleva colpirli» Motivazioni della condanna a 4 anni

di Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -«non ha sparato per spaventare, ma per colpire e fermare il ladro: una reazione non necessaria, assolutamente evitabile e sproporzionata». Sono queste le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna del macellaio padovano a quasi 4 anni: il 22 luglio del 2013 scoprì due ladri in giardino e dopo aver imbracciato un fucile a pompa sparò due colpi verso di loro. «Non è una legittima difesa perché non c’era pericolo». La replica dell’interessato: «I giudici hanno creduto più ai ladri che a me».