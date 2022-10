La banda dei pezzi di ricambio torna in azione: un'altra auto di lusso smontata

NOVENTA PADOVANA - Non si arresta l'onda d'urto della banda dei ladri di componentistiche di pregio di super car. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti in via Tasso nel cuore di Noventa Padovana nel quartiere Sanavia hanno preso di mira una Mercedes Glc Coupe regolarmente parcheggiata di fronte all'abitazione del proprietario. I ladri hanno mandato in frantumi un finestrino posteriore del mezzo e sono riusciti ad avere accesso all'abitacolo. Il sistema d'allarme è stato subito bloccato e nessuno del quartiere ha quindi udito rumori sospetti. Con attrezzi specializzati i predoni hanno smembrato l'auto asportando il cruscotto, il volante, la leva del cambio e tutti quei componenti facilmente rivendibili al sempre florido mercato della ricettazione. Non è dato sapere quanto sia durato il furto, ma è fuori di dubbio che per denudare la fiammante Mercedes ci siano volute diverse decine di minuti. Una volta terminata l'opera i ladri sono fuggiti.





L'allarme al 112 è scattato soltanto ieri mattina quando il legittimo proprietario è uscito di casa. Immediato il sopralluogo di una pattuglia dell'Arma. Si tratta del terzo furto speculare che si materializza nel centro di Noventa. In precedenza a subire il medesimo trattamento erano state. E' fuori di dubbio che dietro questi reati vi sia un'unica organizzazione criminale sulla quale da tempo stanno indagando i carabinieri del Comando Provinciale. Non vi è solo Noventa tra gli obiettivi sensibili della banda: altri attacchi della medesima portata sono stati registrati a Cadoneghe, Vigonza, Albignasego e Abano. Ladri senza scrupoli, esperti meccanici e informatici che operano in maniera chirurgica estraendo in maniera meticolosa gli articoli di interesse per evitare di danneggiarli.



LE INDAGINI

Le indagini stanno andando avanti sotto traccia per non dare vantaggi alla banda. Sta di fatto che in circuito, su scala regionale, vi è una batteria criminale che da tempo si è concentrata su questo generi di reati che ad ogni colpo incassa bottini da ventimila euro in su. Secondo le prime indiscrezioni, l'attività dell'Arma sarebbe rivolta alla malavita dell'Est. Sul terzo furto su auto avvenuto a Noventa ieri il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci ha commentato: «Le forze dell'ordine non sono in capo al Comune, ma dipendono dallo Stato. Abbiamo già effettuato tavoli tecnici con Prefettura e Questura per trattare il fenomeno e siamo fiduciosi che in breve tempo i colpevoli vengano assicurati alla giustizia. I nostri carabinieri e la nostra polizia locale pattugliano il territorio a ciclo continuo. Quello che mi sento di dire alla popolazione - ha concluso - è che è fondamentale contattare i numeri d'emergenza in qualsiasi occasione in cui ci si imbattesse in situazioni comunque anomale bisognose di accertamenti di personale qualificato».