Banda di ladri rom: notti in hotel, pattugliamenti, furti nelle case La tecnica I colpi con il neonato nell'auto

Arrestati dalla Polizia di Stato i componenti di una banda di rom dedita a furti in abitazione nelle province di Padova, Venezia, Ferrara e Pordenone. In manette tre cittadini di origine croata, già gravemente indiziati in relazione a precedenti analoghi episodi ed in ultimo sorpresi a commettere un furto in una abitazione. Gli arresstati sono Nikolini Niko, 24enne, Nikolic Gabriela, 21enne e Stojanovic Jessica, 18enne.

Il 27 gennaio a San Stino Di Livenza, nel veneziano, i poliziotti della Squadra Mobile avevano identificato un gruppo di soggetti di etnia rom – tra i quali gli arrestati – utilizzatori di due autovetture che risultavano segnalate da diversi Uffici di polizia veneti come in uso a soggetti dediti a furti in abitazione. Anche sulla base dei precedenti di Polizia delle due donne, di recente sorprese in possesso di alcuni monili in oro provento di furti in abitazione commessi nei centri di Pordenone, Oderzo (Tv), Silea (Tv) e Mogliano Veneto (Tv), nonché sospettate di furto con destrezza ai danni di un anziano (mediante la tecnica dell’abbraccio), è stata avviata una mirata attività di indagine consistita soprattutto in ripetuti servizi di pedinamento, che ha sin da subito fatto emergere il coinvolgimento del gruppo composto dai tre nella commissione di reati predatori.

I ladri dormivano in Hotel

I tre alloggiavano per lo più in diverse strutture ricettive (B&B o Hotel) della province interessate dai furti o, più spesso, in diversi parcheggi delle province di Padova e Venezia, rimanendo a dormire sul loro mezzo. Comunque non rimanevano mai nello stesso posto per più di qualche giorno. Piuttosto si spostavano nei vari centri (Treviso, Pordenone, Padova, Oderzo, San Donà di Piave, Silea ecc) ove, una volta giunti, percorrevano a bassa velocità le vie dei quartieri residenziali, apparentemente senza meta; facendo soste più o meno lunghe, il più delle volte in parcheggi affollati di centri commerciali o supermercati, per poi ripercorrere le medesime vie e allontanarsi velocemente verso il centro successivo. In sostanza i tre effettuavano dei veri e propri “pattugliamenti” dei quartieri residenziali al fine di individuare abitazioni da depredare. Individuata la zona, il ragazzo lasciava le due ragazze, mentre lui parcheggiava l’auto in luoghi poco distanti e tali da non destare sospetti (parcheggi affollati), per poi tornare a riprendere le complici una volta che queste avevano commesso i furti. Il modus operandi era più o meno sempre lo stesso: effrazione degli infissi al piano terra delle abitazioni con un cacciavite e asportazione principalmente di monili in oro.

L'arresto

Il gruppo composto dai treè stato intercettato nella mattinata via Fraccalanza a Padova. Sono stati quindi pedinati fino a giungere nel territorio comunale di Mestrino (Padova), però, dopo qualche ora, ed effettuati alcuni giri di perlustrazione, sono tornati a Padova. Nel primo pomeriggio, intorno alle 15:00, dopo avere percorso via Chiesanuova diverse volte, l’autovettura occupata dai tre soggetti, ha fatto ingresso in via Monte Cengio (quartiere residenziale), le ragazze sono scese mentre il ragazzo, come al solito, si è fermato, attendendo nel parcheggio interno del supermarket Interspar. Le due ragazze sono state successivamente individuate dai poliziotti mentre percorrevano la via Monte Pasubio a piedi, guardando dentro le abitazioni e suonando il campanello di almeno due abitazioni, fino a giungere di fronte ad una villa con giardino, dove hanno suonato anche lì più volte il campanello, continuando a guardarsi nervosamente attorno. Dopo alcuni minuti di attesa, ritenuto il momento propizio, le due donne, si sono arrampicate sulla cancellata saltando nel giardino dell’abitazione. Mentre gli operanti attendevano i rinforzi, così da bloccare tutti i soggetti contestualmente, si sono accorti che all’interno del giardino della villa vi era una signora anziana, verosimilmente la padrona di casa, la quale si dirigeva verso il retro dell’abitazione. Temendo per l’incolumità della signora, i poliziotti hanno deciso a quel punto di intervenire scavalcando la recinzione; nel frangente hanno sentito le urla della stessa, accortasi in quel momento della presenza di estranei all’interno della sua abitazione che le impedivano di entrare. Le due ragazze hanno tentato di scappare dalle finestre ma si sono trovate davanti i poliziotti. Una delle due è stata fermata subito, l'altra è stata raggiunta e bloccata alla fine della via Pasubio, all’angolo con la via Lepanto. Addosso teneva ancora con sé un portafoglio in pelle nera e la somma di 60 euro poco prima trafugato dall’abitazione.Sono stati recuperati il portafogli e la somma di denaro in esso contenuta, anche diverse collane, pendenti, bracciali ed orecchini.

Nel frattempo i poliziotti hanno bloccato anche il ragazzo dentro la Mercedes. Aveva con sé all’interno dell’auto anche il figlio di neppure un anno.

