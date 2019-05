Tremendo boato nella notte, banda del bancomat in fuga col bottino

Monselice (Padova) - I carabinieri sono intervenuti nella notte a Monselice alla Banca popolare dell’Emilia Romagna dopo un'esplosione ha fatto deflagrare lo sportello bancomat.



I banditi hanno rubato una ingente somma di contanti (in via di quantificazione) dileguandosi subito dopo per le vie limitrofe a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore scuro.



L'esplosione ha causato gravi danni alla vetrata e ai locali dell’istituto di credito. Indagini in corso.

