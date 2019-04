Banda del bancomat scatenata: due colpi nella notte poi fuga sulla "500" rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA Stanotte all'1 e 10 minuti colpo all'ufficio postale di via Sacro Cuore nr.22: la banda dell’esplosivo aveva fatto esplodere lo sportello postamat, ma senza asportare il denaro perchè non è riuscita a forzare la cassaforte.«I malviventi si davano poi alla fuga con un'auto rubata, unadi proprietà dui un concessionario di Vigonza - spiegano i carabineiri - oggetto di furto avvenuto lo scorso 15 aprile. Sul posto interveniva personale del Nucleo investigativo di Padova per i rilievi tecnici».Il danno complessivo è ingente e in corso di quantificazione.Poco più di mezzora dopo, a Fontaniva, e sempre all'ufficio postale, il colpo andava purtroppo a segno: rubati oltre 20mila euro. Indagano i Carabinieri. La fuga a bordo dela stessa auto conferma che si tratta della stessa banda.