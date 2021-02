Banco Tre Venezie-Cherry 106, fusione in vista, firmato l'accordo

Padova - Banco delle Tre Venezie e Cherry 106 si preparano all'unione. I due Cda hanno firmato l'accordo quadro che disciplina termini, impegni e condizioni dell'operazione. L'accordo, in particolare, prevede la fusione per incorporazione di Cherry106 Spa, intermediario finanziario che fa capo a Giovanni Bossi, nell' istituto di credito padovano. Per effetto della fusione il manager triestino diventerà il nuovo azionista di riferimento della Banca: con la fusione di Cherry 106 in Banco delle Tre Venezie, infatti, verranno emesse nuove azioni ordinarie di BTV che costituiranno il 51% del capitale sociale dell'Istituto post fusione e che andranno agli azionisti di Cherry 106. Il progetto di fusione prevede, inoltre, la nomina di Giovanni Bossi quale nuovo amministratore delegato. La firma dell'accordo prelude l'avvio dell'iter regolamentare che lo porterà, già nei prossimi giorni, al vaglio delle Autorità di Vigilanza. Solo a seguito dell'ottenimento della luce verde da parte della Banca d'Italia e della Bce sarà possibile procedere con le assemblee che saranno chiamate ad approvare la fusione e le modifiche statutarie connesse.

