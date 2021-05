Banca Patavina: concesse tremila moratorie e utile al più 40 per cento

PADOVA - Banca Patavina, via libera dai soci in assemblea al bilancio: indicatori in crescita e utile netto a 6,3 milioni di euro (+ 40%). Oltre 3000 le moratorie concesse a famiglie e aziende per 335 milioni di euro. All’assemblea hanno partecipato per delega da norme Covid 19 quasi 2.000 soci delle province di Padova e Venezia. «Un anno difficile, segnato dagli effetti della pandemia sull’economia locale - ha spiegato il presidente di Banca Patavina, Leonardo Toson -. Tuttavia la nostra Bcc ha dimostrato la propria spinta verso una crescita dimensionale sana e costante al servizio del territorio. Nel corso del 2020 abbiamo erogato anche 1600 pratiche di liquidità semplificata per le partite Iva e oltre 135 milioni di liquidità ordinaria». La banca conta 37 sportelli tra Padova e Venezia, 301 gli addetti.