Banca Etica investe 250.000 euro nella fintech Sardexpay (moneta complementare)

PADOVA - Banca Etica ha investito 250.000 euro nel capitale sociale di Sardexpay, la fintech che ha dato vita alla più grande community di moneta complementare in Italia. L'istituto si affianca a oltre 220 investitori che hanno sottoscritto la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma BacktoWork, che ha raggiunto 1,1 milioni di euro. SardexPay è una community nazionale dove migliaia di imprese possono trovare nuovi clienti e fornitori e sviluppare il proprio business grazie all'utilizzo della moneta complementare, senza intaccare la liquidità in euro e avendo la possibilità di accedere a linee di credito aggiuntive a tasso zero.

Nel 2020 ha registrato una crescita delle iscrizioni del 73%, una presenza diffusa in 15 regioni italiane, un margine industriale pari al 18% dei ricavi e 123 milioni di beni e servizi scambiati senza utilizzare euro. Sardex in aprile ha lanciato nuovo aumento di capitale. Parte di tale aumento è al servizio di un'operazione di equity crowdfunding ancora in corso sulla piattaforma BackToWork - e che verrà prorogata per tutto il mese giugno.