Bimbo di 5 anni sparisce dal giardino, mamma presa dal panico: pensa che sia stato rapito e chiama i carabinieri

VIGONZA - Non vede più il figlioletto in giardino e presa dal panico dà l’allarme. Ma il piccolo, in realtà, era nella sua cameretta che dormiva, ignaro di tutto. È accaduto lunedì verso le 17 a Pionca di Vigonza dove una mamma, non vedendo più il suo bambino, ha temuto il peggio. Pensando ad un allontanamento nella zona vicino al fiume Tergola o, peggio, ad un rapimento da parte di qualche malintenzionato di passaggio, la donna ha dato l’allarme avvisando subito i carabinieri, e poi è salita in sella alla sua bici e si è messa a cercarlo chiamandolo a squarciagola.



La famiglia abita in via Madonna Pellegrina, a pochi metri dall’argine del percorso naturalistico del Tergola e la paura che il piccolo si fosse spinto vicino all’acqua è stata grandissima. La donna, visibilmente agitata e in preda al panico, è stata vista pedalare angosciata in via Livenza, a qualche metro da casa e a chiunque ha incrociato a chiesto notizie. «Hai visto un bambino di 5 anni biondo con i capelli lunghi? È mio figlio e non lo trovo più!». In poco tempo la notizia della scomparsa del bambino è rimbalzata in paese.

«Verso le 17 in via Livenza ho incrociato una donna alquanto sconvolta che mi ha chiesto se avevo visto un bambino con capelli lunghi biondi – ha raccontato M.B., una residente che lunedì pomeriggio ha incontrato la madre del bambino - Non ho avuto modo di farle altre domande perché si è allontanata in fretta con la sua bici».



Mentre la mamma, in preda al panico e alla disperazione, correva chiamando il nome del figlio, in via Madonna Pellegrina sono arrivate due pattuglie dei carabinieri accorse non appena ricevuta la segnalazione. Giunti davanti all’abitazione della famiglia, i militari in attesa dell’arrivo della madre, hanno subito cercato il bambino, chiamandolo. Poi i carabinieri del Comandante Fabrizio Donato hanno chiesto alla mamma, cercando di calmarla, se avesse cercato bene in casa.



A quel punto la donna, insieme ad un’amica, ha accompagnato i militari all’interno dell’abitazione. Entrati nella camera del bambino, i carabinieri e la madre hanno visto che il piccolo stava dormendo, sereno, nel suo letto, rannicchiato sotto ad una coperta, del tutto ignaro del trambusto che si era scatenato. La donna è stata colta da un comprensibile pianto liberatorio dopo aver temuto per mezz’ora il peggio per il suo figlioletto.



Appena 20 giorni fa, un caso analogo è accaduto in pieno centro a Vigonza dove una bambina di appena un anno e mezzo, è riuscita a sfuggire per un attimo al controllo della madre, scomparendo. Dopo varie ricerche, il vicensindaco Simone Bison, che abita poco lontano dal Borgo Rurale di Piazza Zanella dove la piccola era sparita, ha scorto la bimba dietro ad una porta d’ingresso di una delle botteghe artigiane, seduta sulle scale. Ultimo aggiornamento: 10:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA