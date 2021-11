BRUSEGANA - Riesce a fuggire dalla scuola materna Rossi di via Frassanelle a Brusegana e cerca di ritornare a casa. Protagonista della vicenda un bambino di 5 anni che, giovedì scorso, 18 novembre, attorno all'ora di pranzo, approfittando di un cancello rimasto aperto, senza il giubbotto addosso, ha guadagnato l'uscita e ha tentato di tornare a casa sua che si trova a 350 metri dall'asilo comunale.

Non avendo trovato nessuno in casa, il...

