Bambino rapito dal padre a Padova: ultime notizie. Il furgone, chi è il padre, le tracce lasciate

PADOVA - Bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova martedì 5 ottobre, mentre la mamma lo stava accompagnando a scuola: strappato dalle mani della donna e caricato su un furgone Mercedes, schizzato via a tutta velocità. Le ultime notizie sul caso.

Bimbo rapito, il furgone avvistato

Il mezzo è stato avvistato, ha lasciato traccia di sé: le telecamere hanno registrato il passaggio alle 8.34. Il furgone è stato avvistato all'uscita della tangenziale nord Plebiscito-Vigodarzere. Attraverso il tam tam sui social la famiglia ha saputo che il furgone è stato visto a Villesse, in provincia di Gorizia, parcheggiato al confine con la Slovenia. Dove forse è avvenuto un cambio di veicolo. Erano le 8.30 del mattino di martedì.

APPROFONDIMENTI PADOVA Bambino rapito a Padova dal padre: caccia all'uomo in Italia e...



Il rapimento

Alexandra, 26 anni, di origine moldava, sta portando a scuola il figlio di 5 anni. È da poco uscita dalla sua casa in zona San Lazzaro quando tra via Giolitti e via Salandra arriva un furgone con i vetri oscurati a tutta velocità. Sembra un film d'azione e invece è la terrificante realtà. Due uomini tengono ferma Alexandra e un terzo afferra il bimbo: la donna lo riconosce, è il papà di suo figlio. Romeno d'origine, è separato dalla compagna e il tribunale di Bucarest tre anni fa gli aveva vietato di avvicinarsi a lei e al bambino. Alla guida una quarta persona, scappano lasciando la donna in lacrime per strada. Lei denuncia tutto ai carabinieri, il pubblico ministero Emma Ferrero apre un fascicolo per sottrazione di minore. E le ricerche partono a tappeto, non si tralascia nulla. I militari contattano anche le forze dell'ordine romene, c'è la possibilità che l'uomo si rifugi all'estero.



Chi è il padre