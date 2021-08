PADOVA - Sono stati notificati cinque avvisi di garanzia per omicidio colposo per la morte di Christian Menin, 7 anni, avvenuta ieri pomeriggio nella piscina di San Pietro in Gu. Il bambino è stato trovato privo di sensi nella vasca della struttura. Gli avvisi sono per i 2 bagnini, i genitori e il gestore.