Bambino morto in piscina, i risultati dell'autopsia: Christian è annegato, escluso il malore

PADOVA - Christian Menin è morto annegato: sono arrivati oggi i risultati dell'autopsia sul corpo del bambino di 6 anni e mezzo morto lunedì a causa di un incidente avvenuto nelle piscine comunali di San Pietro in Gu. Il bambino era stato trovato svenuto in acqua da una bagnina, poco prima stava giocando con un altro bimbo.

I risultati dell'autopsia

Secondo i risultati dell'esame autoptico il piccolo sarebbe morto per annegamento, non sono stati trovati segni particolari sul corpo ed è stato escluso il malore. Christian non sapeva nuotare, non è ancora chiaro come sia finito in acqua. L'esame è stato svolto nel pomeriggio di ieri, dopo che alle 12 in Procura era stato conferito l'incarico al professore Andrea Porzionato dell'Università di Padova. Il patologo si è concentrato anche sulla ricerca di possibili segni esteriori che possano ricondurre a traumi, escoriazioni, pressioni causate da elementi esterni o da terze persone.