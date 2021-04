Bloccato dalle manette, bambino di otto anni liberato dai vigili del fuoco

PADOVA - Bambino di otto anni resta imprigionato dalle manette. A salvarlo i vigili del fuoco, che lo hanno liberato dalle manette-giocattolo che si era chiuso su un polso e che non riusciva più ad aprire. L'allarme è giunto oggi pomeriggio da un appartamento di via Saccardo: i genitori del piccolo hanno chiamato i pompieri che hanno eseguito un’incisione con un piccolo flessibile, proteggendo il polso del bimbo con una lamina e poi raffreddandola con acqua. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per il braccio del bambino.