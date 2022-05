Bambino investito sulle strisce pedonali: l'automobilista scappa. Caccia al pirata

NOVENTA PADOVANA - Bambino investito sulle strisce pedonali in via Marconi a Noventa Padovana, il bimbo stava andando a scuola in bicicletta. L'automobilista invece di fermarsi, ha proseguito la sua marcia in direzione Stra. E' successo oggi, giovedì 19 maggio, qualche minuto prima delle 8. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.

Bambino investito dal pirata della strada

Lo studente, con la sua bicicletta, è caduto rovinosamente a terra. Accompagnato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Grazie ai portali della videoorveglianza comunale, il "pirata" sarebbe stato già intercettato, le indagini sono in corso.



Il traffico è andato letteralmente in tilt in ambo i sensi di marcia. La situazione viabilità è rimasta critica per circa un'ora, poi il traffico è tornato scorrevole.