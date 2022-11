Bimbo di 10 anni in bici investito da una Fiesta: è in prognosi riservata

PIOMBINO DESE - Grave incidente stradale oggi 8 novembre alle 18,30 in via Pozzetto lungo strada Sp 71 a Piombino Dese. Per cause al vaglio della Polizia locale della Federazione del Camposampierese un bambino di 10 anni è stato investito da una Ford Fiesta condotta da un 55enne di Loreggia, E. S..

Il piccolo stava attraversando con la sua bicicletta non distante dagli impianti sportivi. Nell'impatto il ragazzino è caduto rovinosamente sull'asfalto battendo violentemente la testa. Immediati i soccorsi da parte del personale medico del Suem 118. Il bambino è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in prognosi riservata.

Da un primo riscontro non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente della Fiesta, sotto choc, è stato sottoposto all'esamente dell'alcoltest che ha dato esito negativo. La viabilità è tornata regolare attorno alle 20.