CITTADELLA - Minuti di grande apprensione ieri mattina - 7 dicembre - a Laghi, frazione di Cittadella. Un alunno della scuola primaria “Don Giuseppe Lago” verso le 11,15 ha avuto un improvviso malore mentre era in corso una lezione. Sono intervenuti i sanitari del Servizio urgenza ed emergenza medica 118 del pronto soccorso dell’ospedale di Cittadella e poi la centrale operativa di Padova ha disposto anche l’invio dell’elicottero.

Non poche le persone che vista l’ambulanza giungere dentro la scuola, si sono allarmate, andando a vedere immediatamente che cosa fosse successo. Se ne sono aggiunte poi delle altre, pochi minuti dopo, quando è arrivato dal cielo l’elicottero il cui rumore delle pale è sempre molto forte. L’intervento anche dell’elicottero, ha fatto temere fosse successo nella scuola qualche cosa di gravissimo. Di fronte alla scuola, si trova il campo sportivo. All’interno c’erano alcuni volontari della locale Pro loco al lavoro per alcuni lavori di manutenzione.

L’ARRIVO

L’eliambulanza è atterrata proprio sul terreno di gioco. I volontari hanno aperto il grande cancello che dà sulla strada, permettendo così all’equipe sanitaria elitrasportata, di essere vicinissima alla scuola. Ha attraversato la strada ed è entrata nell’edificio dov’erano già operativi i colleghi cittadellesi. L’alunno che ha avuto l’improvviso malore soffre di una cardiopatia. Situazione nota al personale scolastico. Non appena si è verificato l’episodio, è scattato l’apposito protocollo. Non si sono persi secondi preziosi. Sul posto, dall’ospedale di Cittadella in codice rosso, è giunta una unità mobile di rianimazione. Successivamente l’eliambulanza. Informata immediatamente anche la famiglia dell’alunno.

L’ALLARME

E’ arrivata poco dopo la mamma e via via altri genitori che temevano per i loro figli e anche residenti che non hanno parenti nella scuola, la cui attenzione era appunto stata attirata da ambulanza ed elicottero. I sanitari hanno eseguito i controlli primari. Il piccolo si è ripreso dallo svenimento, non c’è stato nessun arresto cardiocircolatorio fortunatamente. Per chi non è professionista, i minuti in casi del genere possono sembrare una eternità. Si deve agire rapidamente, ma senza fretta, con i tempi tecnici richiesti. Tanta l’apprensione nel capannello di persone davanti alla scuola. Bocche cucite da parte del personale. Quando il bambino è uscito in barella, cosciente, tutti hanno tirato un grande sospiro di sollievo.

I medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Padova direttamente in elicottero, per i controlli specifici da effettuarsi nella divisione di Cardiologia pediatrica. Le sue condizioni sono stabili.