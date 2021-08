Bimbo di 7 anni trovato riverso in piscina, la bagnina si tuffa per salvarlo: il piccolo muore in ospedale

PADOVA - Tragedia oggi, 9 agosto, alle ore 13 a S. Pietro in Gu (Padova) dove un bimbo di soli 7 anni, Christian Menin, di Limena è stato trovato riverso in acqua nelle piscine Conca Verde da una bagnina in servizio nella struttura. La giovane si è subito tuffata in acqua per soccorrerlo. E' riuscita a portarlo fuori e a rianimarlo anche con l'uso di un defibrillatore. Il piccolo è stato successivamente trasportato dall'elisoccorso all'ospedale civile di Padova in prognosi riservata dove però è deceduto poco dopo nonostante il prodigarsi dei medici. La piscina, profonda un metro e 20 centimetri è messa sotto sequesto.