A 10 anni senza paura: a urla e spinte fa fuggire il ladro entrato in giardino

di Lorena Levorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGONZA - Seduto sotto il portico di casa, sente il ladro e lo fa scappare. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica in via Pascoli a Peraga. Un bambino di dieci anni era da poco uscito dalla piscina di casa e si era seduto all'ombra sotto al portico mentre il suo fratellino di 5 anni aveva appena fatto un tuffo nell'acqua. «Mio figlio più grande era tranquillo che guardava il fratellino mentre io e mia moglie eravamo in casa - racconta Denis Benetollo, padre dei due bambini e titolare dell'omonimo panificio...