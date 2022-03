Due bambini ucraini ammalati di leucemia ricoverati nell'ospedale di Padova

PADOVA - All'Azienda ospedaliera di Padova sono ricoverati due bambini ucraini. Entrambi hanno bisogno di cure per un tumore del sangue. «Il primo bimbo è arrivato qualche giorno fa - ha spiegato Alessandra Biffi, direttrice dell'Oncoematologia pediatrica - Ha 4 anni e ha un tumore del sistema linfatico. Abbiamo avviato il trattamento che già seguiva. Il secondo è arrivato ieri sera alle 22, ha 2 anni e un tumore del sangue. Per entrambi le condizioni generali sono discrete». Altre richieste di ricoveri stanno arrivando all'Azienda ospedaliera padovana, punto di riferimento regionale per l'oncoematologia.