I Supereroi e un maxi coro per i piccoli della Pediatria

PADOVA - La pioggia non ha fermato il grande coro per i bambini ricoverati di Pediatria. Ieri mattina infatti oltre quattromila persone hanno partecipato al Cantanatale, la grande festa che ha l'obiettivo di portare un po' di gioia natalizia anche fra i piccoli ricoverati di via Giustiniani. L'evento è arrivato alla seconda edizione, facendo un balzo in avanti: lo scorso anno i partecipanti erano stati un migliaio.

I volontari, nonostante il maltempo, si sono dati appuntamento alle 9 in Prato della Valle, dove sono stati distribuiti gratuitamente i cappellini di Natale.. Nel frattempo un gruppo di coristi, amici del Cantanatale, ha dato il via alla prova generale delle canzoni assieme al pubblico.

Alle dieci il corteo è partito verso Pediatria seguendo via Cavazzana, via Sanmicheli, Porta Pontecorvo, ponte Pontecorvo, via Ospedale Civile e via Giustiniani. Per l'occasione le strade del percorso sono state chiuse al traffico. Presenti all'iniziativa anche il sindaco Sergio Giordani, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Luciano Flor e il vicepresidente della Provincia, Vincenzo Gottardo.

«In tantissimi questa mattina, nonostante la pioggia e il vento, sono sotto le finestre di Pediatria ha detto Giordani - Questa è la Padova che mi piace di più, quella solidale e allegra che vuole portare un momento di serenità anche ai bambini ricoverati nel nostro ospedale. Un grazie a tutti voi che avete partecipato a questa bellissima manifestazione».

A guidare il corteo, una storica ambulanza della Croce Verde. «È stato un dono speciale - aggiunge Gottardo - un Cantanatale da record che ha riempito le vie della città dal Prato della Valle fino al nostro ospedale. Emozione pura».

Davanti all'hospice pediatrico, in via Giustiniani, un piccolo coro guidato da Barbara Capaccioli ha intonato un brano natalizio. Poi, la grande famiglia del Cantanatale ha raggiunto la Pediatria e fuori dai cancelli ha intonato Feliz Navidad, Happy Christmas e Jingle Bells.

«C'è il cuore battente di questa città - ha dichiarato Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento per la salute della mamma e del bambino - che sa esprimere estrema solidarietà e si dimostra unita. Un momento speciale che diventa un buon auspicio per le grandi realizzazioni che ci aspettano».

Dalla pedana installata davanti alla Pediatria, il coro è stato accompagnato dalla chitarra di Giorgio Pavan, dalle percussioni di Ernestico e dalle Voci Accanto dirette da Alessandra Pascali. Non è mancato lo spettacolo degli operatori di Edilizia acrobatica, che travestiti da supereroi si sono calati dal tetto dell'edificio.

Elisa Fais

