Bimbe lasciate in auto sotto il sole, salvate dalla polizia: mamma e zia denunciate, erano andate all'Ufficio immigrazione

PADOVA – Vanno all’Ufficio immigrazione e lasciano le bambine chiuse in auto sotto il sole: denunciate la madre e la zia. Nella mattinata di ieri, 6 settembre, intorno alle ore 10.30, è arrivata sulla linea di emergenza 113 la segnalazione della presenza di due bambine all’interno di un’autovettura lasciata, sotto il sole, nel parcheggio antistante il supermercato di via Grassi. Le piccole, di 4 e 6 anni, di origini straniere, si trovavano da sole sedute sui sedili posteriori e piangevano disperate. Molti clienti del supermercato, oltre al personale del negozio, si sono adoperati per tentare di individuare i loro genitori sia all’interno, anche attraverso avvisi mandati con l’interfono dell’esercizio commerciale, che all’esterno di questo, ma invano.

Una pattuglia del Commissariato Stanga è arrivata sul posto. Gli agenti le hanno subito fatte scendere dall’auto, che si trovava esposta ad un sole battente, constatando che la vettura era stata lasciata aperta con un finestrino posteriore leggermente abbassato e che, a bordo, le piccole erano rimaste per quasi un’ora. Contestualmente all’intervento della volante sono sopraggiunte due donne, trentenni moldave, una delle quali ha riferito di essere la madre delle bambine e l’altra una parente. Le donne, che sono state denunciate per abbandono di minori, si sono giustificate riferendo di aver mangiato un panino acquistato al supermercato e di essersi poi recate, a piedi, presso l’Ufficio immigrazione per chiedere informazioni sul soggiorno della madre delle bimbe, ufficio che dista circa 450 metri dal supermercato, lasciandole da sole a bordo. Le due sorelline sono state medicate da personale del 118 intervenuto sul posto, che ne ha riscontrato le buone condizioni di salute, nonostante fossero molto accaldate, presentando arrossamenti e sudore.