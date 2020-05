Bambina scomparsa al parco. Si teme il rapimento, il paese si mobilita: ritrovata dopo mezz'ora dal vicesindaco

VIGONZA - «Aiutatemi, non trovo la mia bambina». Sono bastati pochi secondi di disattenzione e la piccola di appena un anno e mezzo è scomparsa dalla vista della mamma che, disperata, ha gridato aiuto con tutte le sue forze. Le sue urla hanno attirato l'attenzione delle numerose persone che stavano camminando in piazza e che si sono subito messe a cercarla. Fortunatamente dopo poco più di mezz'ora di ricerche la bambina è stata ritrovata dal vicesindaco Simone Bison che l'ha notata mentre era seduta sui gradini all'interno del pianerottolo di una delle botteghe al piano terra del Borgo Rurale. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da una mamma che nel tardo pomeriggio di lunedì si trovava al parco dietro Piazza Zanella con le sue due bambine, la piccola di 18 mesi e la sorellina di tre anni.



L'ALLARME

Racconta Bison: «Verso le 18 ero in giardino con mia figlia, a poca distanza dalla piazza del Borgo quando sento le urla di una donna che chiamava il nome di una bambina. Mi sono avvicinato e le ho chiesto cosa stesse accadendo. La mamma, che tra l'altro conosco bene e che abita poco lontano dal Borgo, mi ha spiegato in lacrime che da diversi minuti non trovava sua figlia ed era disperata. Abbiamo anche temuto che qualcuno l'avesse rapita visto la vicinanza della piazza dalla strada. Immediatamente oltre a me si sono mobilitate circa 50 persone che hanno cercato dappertutto, anche all'interno delle vasche per la fitodepurazione delle acque meteorologiche che ci sono alle spalle del Borgo e che contengono acqua. Ma niente da fare». Sono stati allertati immediatamente anche gli agenti della polizia locale che sono accorsi in piazza a sirene spiegate, ed una pattuglia dei carabiniere. Alla fine la piccola è stata ritrovata proprio dal vicesindaco Bison. «Eravamo in tanti a cercarla e ci siamo divisi le zone - prosegue Bison - e ho deciso di andare a vedere verso la piazza. Ad un certo punto, mentre camminavo sotto ai portici vicino alle botteghe del Borgo mi sono accorto della porta semiaperta all'ingresso della casetta dove al piano terra c'è il negozio Cucina Tessile di proprietà di Chiara Codato, moglie dell'assessore Sebastiano Bugno. Non appena ho scostato la porta ho visto la piccola che era seduta sui gradini, assolutamente tranquilla. Quando mi sono avvicinato con la bambina in braccio e l'ho portata a sua mamma, in lacrime dalla gioia, è stato un momento di grande emozione. Tutti ci siamo commossi».

