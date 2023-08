Una bimba di appena sei anni, appesa per venti lunghissimi minuti al davanzale della finestra del terzo piano di casa. Le grida dei vicini che accatastano coperte e materassi a terra. E poi due vigili del fuoco che si arrampicano su una scala a pioli e la stringono tra le braccia, salvandola. Sono passati 25 anni e mezzo da quella mattina di terrore vissuta all’Arcella e oggi a plaudere all’operato dei pompieri – di allora e di oggi – è il presidente della Regione, Luca Zaia.



Quella bambina oggi ha 32 anni, si è laureata, vive lontano da Padova e considera quel doloroso episodio un capitolo chiuso. In città sono rimasti i suoi genitori, che si sono trasferiti poco lontano. Una famiglia unita, che quel giorno ha vissuto un incubo ancora difficile da ricordare, soprattutto per una serie di commenti e accuse pesanti come macigni.

LA VICENDA

Sono le 10 di giovedì 12 febbraio 1998. Nell’appartamento al terzo piano della palazzina al civico 7 di via Francesco Cilea, in zona San Carlo, ci sono la bambina, il fratello minore e la babysitter. Quest’ultima esce con il piccolo e dunque la bimba, per qualche minuto, resta sola in casa. Cosa realmente sia accaduto in quei momenti, resta sepolto nella sua memoria. D’un tratto però è il panico: alcuni dirimpettai si accorgono che, appesa fuori da una finestra, c’è una piccola sagoma vestita di rosso. La bambina è scivolata giù dal davanzale, dove è aggrappata con le mani mentre puntella i piedi sulla strettissima cornice della finestra del piano di sotto. In quella scomoda e pericolosissima posizione riesce a resistere per più di venti, interminabili, minuti.



A riprendere tutta la scena, dalla palazzina di fronte, c’è un giovanissimo cameraman. Nel video, poi pubblicato su internet, si vede la piccola che a un certo punto stacca una mano dall’appiglio per spostarsi i capelli dagli occhi. In sottofondo si sentono le grida dei vicini, che a decine si sono affacciati alle finestre e sono usciti in cortile. C’è chi porta fuori coperte e materassi per attutire l’eventuale caduta, c’è chi dalle altre finestre tenta di allungarle delle lenzuola per farla aggrappare.



Sul posto accorrono i vigili del fuoco, che montano in fretta una scala a pioli contro la facciata dell’edificio. Salgono e, con attenzione e delicatezza, la afferrano per la cintola e la portano al sicuro fino a terra.

I RINGRAZIAMENTI

«Sono passati anni, ma queste immagini tolgono ancora il fiato – ha commentato Zaia postando il video del salvataggio sul suo profilo Facebook –. Sono i vigili del fuoco a salvarla: in pochi secondi due angeli montano e salgono la scala, salvando la bambina. Forse oggi sarebbero diverse le tecniche, ma il cuore e la professionalità dei questi soccorritori è assolutamente lo stesso. Sarebbe bello poter trovare questa bambina».



Lei però di questo rinnovato clamore mediatico fino a ieri non sapeva nulla. Abita in un’altra città del Nord Italia e quel triste episodio se lo è lasciato alle spalle. «Non ne abbiamo più parlato nemmeno in casa, è stato un momento dolorosissimo – spiegano i genitori –. Nostra figlia ha voltato pagina e così speriamo di fare anche noi, una volta per tutte».