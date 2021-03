Scontro fra un'auto e un trattore Bagnoli, un ferito

CADONEGHE (PADOVA) - Alle 7:30 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Bagnoli a Cadoneghe per l’incidente tra un’auto e un trattore trainante un rimorchio: ferito l'automobilista. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

