BAGNOLI - Irriga i campi, dove sta germinando il mais, a causa dell siccità, ma il getto bagna la strada. Sul posto arrivano gli agenti della Polizia Locale, che pare siano stati accolti a male parole: verbale e multa immediata, ma il video postato dall’agricoltore mentre gli viene notificata la contestazione diviene virale con migliaia di commenti e visualizzazioni.

Il fatto è accaduto venerdì a Bagnoli di Sopra, dove un imprenditore agricolo che ha dei terreni su via XX Settembre, ha avviato l’impianto irriguo, per dare acqua alle piantine di granoturco che stanno crescendo e a causa della siccità, rischiano di seccare se non abbeverate. Il getto dell’irrigatore però ha bagnato ripetutamente l’asfalto e quando cade, non si tratta di una pioggerella. La strada è invero poco frequentata, ma comunque vi è passaggio di mezzi e in tempi normali anche di ciclisti, che usano la via per raggiungere Tribano provenendo da Conselve, per evitare la strada provinciale Conselvana, molto più trafficata. Alcuni residenti hanno avvisato in Comune di quanto stava accadendo e il sindaco Roberto Milan ha inviato i Vigili Urbani che sono stati accolti con toni poco amichevoli dall’uomo.

L’agricoltore ha poi ripreso la scena degli agenti che stavano verbalizzandogli la multa e ha postato il video sul suo profilo, che in poche ore ha visto oltre 12.000 visualizzazioni e 3.500 commenti, spesso poco teneri verso le forze dell’ordine e piuttosto solidali nei confronti dell’agricoltore, che sembra non essere nuovo a contestazioni da parte del Comune di Bagnoli.

AZIONI LEGALI

A spiegare il fatto lo stesso primo cittadino Roberto Milan: «Sono solidale con gli agenti della Polizia Locale di Bagnoli Gianpietro Trombin e Mirco Masiero per gli insulti ricevuti anche attraverso un post di una persona che si è rifiutata di ritirare il getto per l’irrigazione dopo l’invito dei vigili. La persona è stata invitata cortesemente più volte ad aver cura della strada, ma spesso inveisce con bestemmie. E in parecchie altre occasioni ha imbrattato pesantemente la strada, che poi abbiamo dovuto far pulire in più di qualche caso. No, non è il comportamento corretto da tenere: chiedo rispetto per la Polizia Locale e plaudo alla stragrande maggioranza degli agricoltori che si comportano bene. Sarà mia cura intraprendere ogni azione legale a tutela dei nostri agenti e della vita privata dei dipendenti del Comune di Bagnoli», alludendo forse ad ulteriori conseguenze che potrebbero esserci state dopo l’ultimo o precedenti fatti.

Ieri intanto, forse anche alla luce dei numerosi messaggi di sostegno, l’agricoltore si è ripreso nel suo vigneto, con tanto di mascherina, pronunciando la frase un po’ provocatoria: «Ho indossato la mascherina, non sia mai che arrivano i Vigili e poi mi mettono la multa perchè ne sono sprovvisto!».



