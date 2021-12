PADOVA - Il Codino non c’è più, e i capelli sono grigi. La camminata un po’ ondeggiante che aveva da giocatore non è cambiata, anche se i segni dei numerosi infortuni che hanno massacrato le ginocchia un po’ condizionano i passi. Ma la classe, quella degli assi autentici, dimostrata sui rettangoli di gioco di tutto il mondo, rimane la stessa. Immortale, per uno che con i piedi ha dato del “tu” al pallone, sia per spedirlo in gol, sia per mettere i compagni nelle condizioni di segnare.

Roberto Baggio, quel tocco felpato, o micidiale, l’ha mandato in archivio, e benché gli scarpini da un po’ siano appesi al chiodo, resta un mito per i calciofili che non hanno dimenticato come danzava in campo e quali orbite riusciva a imprimere alla sfera, da fermo e in movimento. Un campione bipartisan, visto che durante la carriera ha indossato la casacca del Vicenza della Fiorentina e del Brescia, ma soprattutto del Milan e della Juve (con le quali ha conquistato 2 scudetti), e dell’Inter. E la vigilia di Natale, quando come da tradizione si è presentato al Maap di Padova, per qualche minuto il Mercato Agro Alimentare, uno dei più importanti d’Europa, si è fermato, per omaggiare come si deve il campione di Caldogno, insignito nel 1993 del Pallone d’oro, e che nel 2004 a San Siro aveva dato l’addio al calcio, diventando leggenda.

Baggio nella mega struttura in Zona Industriale si è trattenuto per due ore e alla fine ha ricevuto in dono un cesto di frutta esotica, appena scaricata dall’aereo, e la verdura di stagione che preferisce: ciliegie del Cile; mango del Costa Rica; ananas; uva rossa, senza semi, e bianca coltivate in Perù; fragole appena arrivate da Marsala, e poi papaya, avocado, pomodori datterini provenienti dalla Sicilia e radicchio trevigiano.





LA CURIOSITÀ

Il “Divin codino”da anni è grande amico dei fratelli Giancarlo e Giuliano Daniele, storici grossisti del Maap, del quale il primo è stato anche amministratore delegato, che appunto a Natale e a Pasqua lo attendono per lo scambio degli auguri. E a loro adesso si sono uniti il presidente Maurizio Saia, di fede nerazzurra, e da sempre grande ammiratore del fuoriclasse vicentino, e il direttore Francesco Cera.

«Siamo stati un’oretta a chiacchierare soprattutto di calcio - ha osservato Saia - tra milanisti, interisti e juventini. Abbiamo brindato all’arrivo delle festività e il campione ha ringraziato più volte i fratelli Daniele che anche quest’anno hanno voluto organizzare il piacevole momento conviviale. Praticamente tutto il mercato non ha voluto perdere l’occasione di salutare l’ex giocatore azzurro e di farsi un selfie con lui».

EMOZIONE

«Roby - ha aggiunto Giancarlo Daniele - si è trattenuto nel mio ufficio, dove è iniziato il pellegrinaggio di chi lavora al Maap. Ha quasi l’età di mio figlio e lo conosco da tanto tempo. Con lui anni addietro avevamo organizzato partite di calcetto nelle quali avevano giocato anche altri campioni, tra cui il compianto Pablito Rossi e Franco Cerilli». «Sono felice che venga a salutarci sempre con affetto e cordialità - ha osservato -. Facciamo una vita difficile, con orari strani perché finiamo di lavorare quando la gente si sveglia e si alza dal letto, per cui ci ha fatto tanto piacere ricevere questa visita che per noi rappresenta un bel regalo di Natale».

«Baggio - ha concluso il grossista - abita a una trentina di chilometri da qui, ma quando gli telefoniamo è sempre pronto a raggiungerci. Ormai conosciamo i suoi gusti e gli prepariamo un bel cesto di frutta e verdura che gli doniamo. Lui, a sua volta, quando facciamo qualche iniziativa e lo contattiamo, ci fa avere un pallone autografato. Io ne ho una collezione, che conservo gelosamente».