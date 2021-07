PADOVA - Badante ubriaca prende a calci e pugni l'anziana di 87 anni che assiste. La donna, V.T. ucraina di 52 anni, è stata arrestata dai carabinieri del Norm di Padova per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Quando i carabinieri sono arrivati nella casa dell'anziana vittima hanno trovato la badante ubriaca che al culmine di una lite iniziata per cose di poco conto ha iniziato a picchiare con violenza brutale la donna di 87enne. Il fatto è successo sabato pomeriggio, ma oggi, lunedì 12 luglio, il giudice ha convalidato l'arresto della badante e ha disposto che appaia due volte alla settimana davanti alla polizia giudiziaria.