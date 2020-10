VIGONZA - Vede i ladri e li fa scappare. Ha urlato a squarciagola a più non posso fino a quando i malviventi non si sono dileguati nel buio. Grazie al coraggio e alla prontezza di una ragazza, sabato sera, in via Parigi a Perarolo, è stato sventato un furto in un’abitazione.

Prima li ha osservati per studiarne le mosse e poi li ha sorpresi gridando di andarsene via. Erano le 20 quando Cristina Stefan, 31 anni romena ma in Italia da diversi anni, badante, si trovava sul balcone della sua casa per raccogliere la biancheria sullo stendino, quando ad un certo punto ha visto spuntare fuori dal sottoportico del suo condominio due tipi vestiti di nero con il cappuccio in testa e le mascherine sul viso.



BALCONI «Sono passati sotto a tutti i balconi del nostro condominio - racconta la donna - a quell’ora la maggior parte di noi era in casa e avevamo le luci. Li ho sentiti che bisbigliavano “questo no, questo no”. I due hanno continuato ad andare avanti fino a che non sono arrivati al condominio che c’è vicino al nostro che dev’essere dell’Ater e, fatalità!, hanno puntato all’appartamento al primo piano che era tutto buio e chiuso, perchè probabilmente la signora non era a casa. È stato allora che ho sentito dire “questo sì”. A questo punto, senza farmi vedere, ho seguito con attenzione ed in silenzio quello che volevano fare e i loro movimenti. Poi ho visto che uno di loro aveva già cominciato a salire sulla grondaia e così ho cominciato ad urlare a squarciagola “al ladro, al ladro” e poi gli ho gridato contro una valanga di parole». Di certo i due malviventi non si aspettavano che qualcuno potesse vederli, tanto meno di essere sorpresi. «Sentendo le mie urla sono scappati via in fretta e furia - racconta ancora Cristina -. Sentendomi gridare, alcuni vicini sono scesi fuori in strada, tra loro anche mio marito, ma dei lari non c’era più alcuna traccia. Sono stati avvisati i carabinieri. Stamattina (ieri, ndr), ho visto i proprietari di casa che mi hanno ringraziato molto. Dobbiamo tutti aiutarci e fare attenzione a quello che accade vicino a casa nostra. Specialmente in questa stagione».

Non è la prima volta che la donna mette in fuga i ladri in procinto di mettere a segno un colpo: le era già capitato due anni fa, a novembre del 2018. Anche in quella occasione, non appena Cristina aveva visto i malviventi che stavano tentando di entrare in una casa vicina, non ci aveva pensato su un secondo e gli aveva urlato di andarsene via. I ladri se ne erano andati a gambe levate.



