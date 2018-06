Sedicenne e l'amica, baby spacciatori al parco giochi: fermati con dosi pronte

di Barbara Turetta

SELVAZZANO - Due giovanissimi fermati al parco pubblico dai carabinieri di Selvazzano nei giorni scorsi e denunciati per spaccio. Il controllo è stato effettuato al parco dell'Amicizia, in via Vespucci. Qui i carabinieri hanno identificato un gruppo di adolescenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, e hanno sottoposto a perquisizione il più nervoso dei sette ragazzini trovandolo in possesso di 21 dosi già confezionate per complessivi 10 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino elettronico e di ulteriori 21...