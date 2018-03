Baby ladri rom "in trasferta" da Padova: impossibile fermarli

di Francesco Campi

ROVIGO - Due ladri così piccoli che, nonostante siano stati pizzicati dalla polizia e nonostante le loro intenzioni fossero più che chiare, non è stato possibile di fatto far nulla più che procedere con una segnalazione.I due giovanissimi di, residenti in provincia die di, giovedì mattina, verso le 10.30, si erano infatti intrufolati nel giardino di un'abitazione a San Pio X, a ridosso dell'Adigetto e della pista ciclabile. Il loro ingresso nella proprietà privata ha allarmato la padrona di casa che, vedendo i due estranei che si aggiravano attorno ala propria abitazione, ha immediatamente chiamato il 113.La centrale operativa, ricevuta la sua telefonata allarmata, ha subito attivato una pattuglia della Squadra volante che era nella zona, alla quale si è aggiunta anche una pattuglia della Squadra mobile. L'intervento è stato immediato, con i poliziotti che hanno agito a tenaglia, in modo da chiudere ogni via di fuga. I due presunti ladruncoli avevano già imboccato di gran carriera la pista ciclabile, avendo già fiutato la malparata, ma ogni loro tentativo di dileguarsi è stato vanificato e sono stati fermati. Hanno balbettato qualche scusa, ma quando sono stati portati di fronte alla donna che aveva dato l'allarme, li ha riconosciuti all'istante senza alcun dubbio come i giovani che qualche istante prima erano entrati nel suo giardino....