CAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - Hanno sorpreso i ladri all'interno della loro abitazione ed hanno provato ad inseguirli. Uno dei due malviventi è stato arrestato dai carabinieri, l'altro denunciato. Sono due giovanissimi, nomadi. Il fatto risale a sabato scorso. Quello che è successo lo racconta la proprietaria dell'abitazione che si trovava nella frazione di Marsango. Tutto è avvenuto nella mattinata.



LA TESTIMONIANZA

«Io e mio figlio di 45 anni eravamo andati a fare la spesa. Avevo lasciato le finestre al primo piano aperte per arieggiare. Quando siamo ritornati, abbiamo notato che qualcuno era entrato e poi abbiamo sentito dei rumori. Mio figlio ha visto delle persone scappare e si è messo a rincorrerle, ma non è riuscito a raggiungerle». Si trattava dei ladri, sorpresi mentre stavano rovistando in casa e quindi fuggiti quando si sono accorti che i proprietari erano di ritorno, probabilmente anzitempo rispetto a quanto ipotizzavano. E' stato allertato subito anche il 112. In zona c'era una pattuglia della stazione di Piazzola sul Brenta che ha intercettato la coppia. Acquisite e verificate le specifiche informazioni, in serata è stato formalizzato l'arresto in flagranza di reato, di Hisahm Maior, 19 anni, residente a Merano (Bolzano) ma di fatto senza fissa dimora, pregiudicato. Denunciato in stato di libertà il quattordicenne che era con lui quando si sono introdotti nella casa di madre e figlio. Non hanno rubato nulla, solo perchè sorpresi dai proprietari in casa.



LA DINAMICA

«Sono entrati da una finestra aperta utilizzando un bidone - continua la signora - Uno è salito sopra e poi ha fatto salire l'altro. Sono andati subito nella mia camera da letto che ho trovato sottosopra. Tutti i cassetti aperti e quello che c'è dentro rovesciato. A casa non tengo più nulla proprio per evitare queste cose. Se non fossimo rientrati certamente sarebbero andati in tutte le altre stanze. Lo scorso gennaio eravamo via, e abbiamo subito un tentativo di furto. Hanno tentato di scassinare la porta d'ingresso, ma i vicini si sono accorti ed i ladri sono scappati». Maior è stato ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia di Cittadella diretta dal capitano Andrea Pezzo. Questa mattina comparirà di fronte al giudice. Da alcuni giorni i residenti segnalavano un gruppo di tre giovanissimi che cercavano di entrare nelle abitazioni della zona. I carabinieri erano i preallerta.



«Ringrazio gli uomini dell'Arma - le parole del sindaco Dario Luigi Tardivo - per il lavoro svolto anche in questa circostanza». E sempre sabato, nel pomeriggio, i carabinieri della stazione di Piombino Dese, hanno denunciato a piede libero per furto, due giovani. Si tratta di un diciottenne, O.L., residente a Cavaso del Tomba in provincia di Treviso e di un diciassettenne di Piombino Dese. Sono stati riconosciuti quali autori del furto di due biciclette, avvenuto nella serata di domenica 1 novembre. Biciclette sottratte all'interno dello stallo della stazione ferroviaria della cittadina.



